Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо"

Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение киевского "Динамо", сообщает football.ua.

"Динамо" не приехало в Мариуполь на матч против одноименной команды, который должен был состояться в рамках 7-го тура УПЛ, аргументируя это тем, что город находится слишком близко к зоне боевых действий. Впоследствии КДК ФФУ присудил "Динамо" техническое поражение — 0:3, но киевляне не стали мириться с данным приговором. "Бело-голубые" подали апелляцию в соответствующий комитет, а также предложили другим клубам проголосовать по поводу переигровки.

Сегодня же, 14 ноября, состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ, по итогам которого техническое поражение Динамо было утверждено. Решение было принято единогласно. Теперь, скорее всего, "Динамо" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 19:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.