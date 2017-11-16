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СМИ: Неймар со слезами просил президента "Барселоны" не продавать его в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар незадолго до перехода в парижский клуб из "Барселоны" просил руководство испанского клуба отменить трансфер.

25-летний бразилец обращался к президенту сине-гранатовых Хосепу Бартомеу, при этом дважды в разговорах не смог сдержать слез. Однако отец футболиста, который также является его агентом, настоял на переходе, передает "СЭ" со ссылкой на испанские СМИ.

Напомним, трансфер Неймара составил 222 миллиона евро.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 13:53
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зелёною весной
поднявши громкий вой
продали как-то Неймара в ПСЖ.
Чтоб мог он там играть,
голы всем забивать
но он нытьём своим зае6ал уже.

Неймарка в Париже слёзы льёт-
то мяч голдовый ему никто не даёт
то его не так 6лять тренируют-
слышится Неймаркино нытьё
.
капкапкап- из мокрых глаз Неймарки
капают-
горькие
капают
всё время капают
слёзы на Рональдово копьё.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы хотел остаться, сменил бы агента. Уж в 25 лет он уже не мальчик, а мужчина и должен быть способен оторваться от родительского опекания и жить своей головой! Так что все это просто жирные журналистские утки. Не будь всех этих новостей - кто бы помнил про Неймара, кроме любителей французской лиги? Это в Барсе он был всегда на виду.
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
что ж он ревёт-то по любому поводу?
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
что за бред? Неймар тнт насмотрелся?
Регистрация: 22.08.2007
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