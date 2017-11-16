СМИ: Неймар со слезами просил президента "Барселоны" не продавать его в "ПСЖ"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:28
Андрей Лунев выписан из больницы (5)
Андрей Лунев выписан из больницы (5)
Вчера, 23:44
Олег Романцев: работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо (4)
Олег Романцев: работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо (4)
Вчера, 23:37
Тавеккьо не уйдет с поста президента Федерации футбола Италии (1)
Тавеккьо не уйдет с поста президента Федерации футбола Италии (1)
Вчера, 23:21
Георгий Щенников намерен остаться в ЦСКА (1)
Георгий Щенников намерен остаться в ЦСКА (1)
Вчера, 23:11
Эдуард Безуглов: Фернандес, Кокорин и Акинфеев при необходимости могли выйти с Испанией (2)
Эдуард Безуглов: Фернандес, Кокорин и Акинфеев при необходимости могли выйти с Испанией (2)
Вчера, 22:38
Леонид Слуцкий: если хотим переломить ситуацию и изменить место в таблице, то должны побеждать (10)
Леонид Слуцкий: если хотим переломить ситуацию и изменить место в таблице, то должны побеждать (10)
Вчера, 21:45
Юрий Сёмин создал аккаунт в "Инстаграме" (3)
Юрий Сёмин создал аккаунт в "Инстаграме" (3)
Вчера, 21:38
Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иски на 253 млн руб к "Ростову"
Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иски на 253 млн руб к "Ростову"
Вчера, 21:24
Роберто Манчини: всей командой поддерживаем Андрея Лунева (3)
Роберто Манчини: всей командой поддерживаем Андрея Лунева (3)
Вчера, 21:02
Александр Ташаев: уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый
Александр Ташаев: уровень команд в премьер-лиге, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый
СМИ: Неймар со слезами просил президента "Барселоны" не продавать его в "ПСЖ"
Нападающий "ПСЖ" Неймар незадолго до перехода в парижский клуб из "Барселоны" просил руководство испанского клуба отменить трансфер.
25-летний бразилец обращался к президенту сине-гранатовых Хосепу Бартомеу, при этом дважды в разговорах не смог сдержать слез. Однако отец футболиста, который также является его агентом, настоял на переходе, передает "СЭ" со ссылкой на испанские СМИ.
Напомним, трансфер Неймара составил 222 миллиона евро.
25-летний бразилец обращался к президенту сине-гранатовых Хосепу Бартомеу, при этом дважды в разговорах не смог сдержать слез. Однако отец футболиста, который также является его агентом, настоял на переходе, передает "СЭ" со ссылкой на испанские СМИ.
Напомним, трансфер Неймара составил 222 миллиона евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.