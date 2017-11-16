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Россиянка Карпова признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании

Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова признана лучшим игроком девятого тура чемпионата Испании.

"Поздравляем форварда сборной России Надежду Карпову — она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!", - говорится в сообщении сборной России.

Сегодня, 20:36
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№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ай Молодца, Карпуша!
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Эххх, такую нежную ручку татуировкой покрыла,- шлаааак....

Хозяка этой "нежной ручки" матерится так,что уши вянут,ведёт себя как быдло полнейшее.
Регистрация: 1.12.2014
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:00) #
  • -3
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Е2 Е4,всем остальным мат!
Регистрация: 21.08.2014
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гордость советского женского спорта - Татьяна Пресс )))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Алания»
Чисто на испанку смахивает. Эххх, такую нежную ручку татуировкой покрыла,- шлаааак....
Регистрация: 3.05.2015
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