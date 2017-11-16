Россиянка Карпова признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании

Поздравляем форварда @WomenRussia Надежду Карпову - она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать! ???? pic.twitter.com/XudHMdX354 — Женская сборная (@WomenRussia) November 16, 2017

Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова признана лучшим игроком девятого тура чемпионата Испании."Поздравляем форварда сборной России Надежду Карпову — она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!", - говорится в сообщении сборной России.