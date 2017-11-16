Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что бразильский нападающий Неймар не покинет команду. Слова специалиста приводит Sky Sports."Приобретение Неймара из "Барселоны" было совершено с одной целью. Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется здесь. Самым главным является то, как Неймар действует на поле.Я разговариваю с ним каждый день. Это важнее всяких слухов. У каждого игрока адаптация проходит по-разному. Мы делаем все, чтобы Неймар быстрее привык к новой лиге", — сказал Эмери.В последнее время СМИ сообщают о конфликте футболиста с главным тренером, а также о желании Неймара покинуть клуб.