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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что бразильский нападающий Неймар не покинет команду. Слова специалиста приводит Sky Sports.
"Приобретение Неймара из "Барселоны" было совершено с одной целью. Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется здесь. Самым главным является то, как Неймар действует на поле.
Я разговариваю с ним каждый день. Это важнее всяких слухов. У каждого игрока адаптация проходит по-разному. Мы делаем все, чтобы Неймар быстрее привык к новой лиге", — сказал Эмери.
В последнее время СМИ сообщают о конфликте футболиста с главным тренером, а также о желании Неймара покинуть клуб.
"Газета.ру"
"Приобретение Неймара из "Барселоны" было совершено с одной целью. Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется здесь. Самым главным является то, как Неймар действует на поле.
Я разговариваю с ним каждый день. Это важнее всяких слухов. У каждого игрока адаптация проходит по-разному. Мы делаем все, чтобы Неймар быстрее привык к новой лиге", — сказал Эмери.
В последнее время СМИ сообщают о конфликте футболиста с главным тренером, а также о желании Неймара покинуть клуб.
"Газета.ру"
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