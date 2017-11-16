Бывший член исполкома ФИФА Леос будет доставлен в суд США

Парагвайский суд одобрил экстрадицию бывшего члена исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Николаса Леоса, который руководил Южноамериканской конфедерацие футбола (КОНМЕБОЛ), в США.Леос может предстать перед судом США исключительно по обвинению в "преступном сговоре для электронного мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег". В случае решения американцев предъявить иные обвинения, они должны будут направить новый запрос в Парагвай.Перед передачей Леоса правоохранительным органам США, врачи должны оценить его состояние здоровья. Ранее сообщалось, что функционер покинул пост главы КОНМЕБОЛ из-за плохого самочувствия.Леос находится под домашним арестом с мая 2015 года после обвинения в получении взятки за голоса на выборах места проведения чемпионата мира 2002 года.