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Доход "МЮ" по сравнению с 1-м кварталом вырос на 17% и составил 141 млн фунтов

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд представил финансовый отчет клуба за второй квартал текущего сезона, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Sun.

По сравнению с первым кварталом, доход клуба вырос на 17% и составил 141 миллион фунтов. Клубный долг сократился на 21% - до 268,1 миллиона.

Ожидается, что за год доход "МЮ" составит 575-585 миллионов фунтов.

Большую роль в формировании бюджета сыграло подписание контракта с нападающим Ромелу Лукаку, полузащитником Неманьей Матичем и защитником Виктором Линделефом.

Также предсезонный тур в Америку стал одной из основных статей дохода. Доходы клуба в день матча выросли на 33,3% (22,4 миллиона фунтов за матч).
Теги: Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:44
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