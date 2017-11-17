Жозе Моуринью: не думаю, что это правильно, когда травмированный футболист играет за сборную

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:18
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (1)
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (1)
Вчера, 23:10
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет
Вчера, 23:04
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (5)
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (5)
Вчера, 22:33
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (8)
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (8)
Вчера, 21:26
Юрген Клопп был выписан из больницы
Юрген Клопп был выписан из больницы
Вчера, 21:16
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Вчера, 21:11
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (2)
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (2)
Вчера, 20:48
В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана
В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана
Вчера, 20:22
Роберто Манчини: концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"
Роберто Манчини: концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"
Вчера, 20:07
Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо (23)
Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо (23)
Вчера, 19:30
Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре (2)
Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре (2)
Вчера, 19:18
Алексей Смертин: даже представить не могу, насколько грандиозным будет ЧМ-2018 в России (4)
Алексей Смертин: даже представить не могу, насколько грандиозным будет ЧМ-2018 в России (4)
Вчера, 19:16
Родолфо: я бы хотел поиграть еще пару лет
Родолфо: я бы хотел поиграть еще пару лет
Вчера, 19:11
Маринато Гильерме пропустит матч с "Анжи" (3)
Маринато Гильерме пропустит матч с "Анжи" (3)
Вчера, 19:01
Геннадий Орлов: Черчесов сказал, что ставит Жиркова, чтобы показать Манчини уровень Юры (18)
Геннадий Орлов: Черчесов сказал, что ставит Жиркова, чтобы показать Манчини уровень Юры (18)
Вчера, 18:28
Алексей Евсеев: оборону "Уфы" взломать тяжело (1)
Алексей Евсеев: оборону "Уфы" взломать тяжело (1)
Вчера, 18:16
Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча участием молодежной сборной России
Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча участием молодежной сборной России
Вчера, 17:38
"Динамо" разрешили регистрировать новых игроков
"Динамо" разрешили регистрировать новых игроков
Жозе Моуринью: не думаю, что это правильно, когда травмированный футболист играет за сборную
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недовольным после того, как защитник его команды Фил Джонс был вызван в сборную Англии, имея проблемы со здоровьем.
"Не думаю, что это правильно, когда футболист с повреждением играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трех недель. Он пропускал матчи за клуб и сыграл только в важной игре с "Челси", появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.
Есть некоторые клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или из-за небольшой простуды. Футболисты из таких клубов спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных. А есть клубы, главные тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в национальные команды. Такие менеджеры иногда за это платят.
Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
"Не думаю, что это правильно, когда футболист с повреждением играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трех недель. Он пропускал матчи за клуб и сыграл только в важной игре с "Челси", появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.
Есть некоторые клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или из-за небольшой простуды. Футболисты из таких клубов спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных. А есть клубы, главные тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в национальные команды. Такие менеджеры иногда за это платят.
Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.