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Жозе Моуринью: не думаю, что это правильно, когда травмированный футболист играет за сборную

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недовольным после того, как защитник его команды Фил Джонс был вызван в сборную Англии, имея проблемы со здоровьем.

"Не думаю, что это правильно, когда футболист с повреждением играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трех недель. Он пропускал матчи за клуб и сыграл только в важной игре с "Челси", появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.

Есть некоторые клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или из-за небольшой простуды. Футболисты из таких клубов спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных. А есть клубы, главные тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в национальные команды. Такие менеджеры иногда за это платят.

Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 04:06
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