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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск
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21:24
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Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (12)
20:22
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Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
20:16
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Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
17:09
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15:00
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Перенесен старт квалификации Кубка Африканских наций - 2019
Отборочный турнир Кубка Африканских наций — 2019 начнется в октябре 2018 года.
Изначально старт квалификации был запланирован на март следующего года, однако из-за подготовки пяти африканских сборных к чемпионату мира по футболу было принято решение о переносе.
В финальный раунд ЧМ-2018 вышли национальные команды Нигерии, Сенегала, Египта, Туниса и Марокко.
Кроме того, перенесена и финальная стадия Кубка Африканских наций — 2019. Турнир пройдет в июне 2019 года, ранее запланированного на январь.
"Газета.ру"
Изначально старт квалификации был запланирован на март следующего года, однако из-за подготовки пяти африканских сборных к чемпионату мира по футболу было принято решение о переносе.
В финальный раунд ЧМ-2018 вышли национальные команды Нигерии, Сенегала, Египта, Туниса и Марокко.
Кроме того, перенесена и финальная стадия Кубка Африканских наций — 2019. Турнир пройдет в июне 2019 года, ранее запланированного на январь.
"Газета.ру"
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