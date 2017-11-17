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Перенесен старт квалификации Кубка Африканских наций - 2019

Отборочный турнир Кубка Африканских наций — 2019 начнется в октябре 2018 года.

Изначально старт квалификации был запланирован на март следующего года, однако из-за подготовки пяти африканских сборных к чемпионату мира по футболу было принято решение о переносе.

В финальный раунд ЧМ-2018 вышли национальные команды Нигерии, Сенегала, Египта, Туниса и Марокко.

Кроме того, перенесена и финальная стадия Кубка Африканских наций — 2019. Турнир пройдет в июне 2019 года, ранее запланированного на январь.

"Газета.ру"
Сегодня, 23:20
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