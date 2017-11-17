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Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что конфликта между испанским защитником Серхио Рамосом и португальским нападающим Криштиану Роналду нет.

"Мы говорим об очень умных игроках, которые могут говорить всё, что посчитают нужным. Они много лет играют вместе и завоевали множество титулов. У каждого из них может быть свое собственное мнение. Главное, что мы все спокойны и относимся друг к другу с пониманием", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть клуб по окончании сезона-2017/2018 и уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Рамос Реал Роналду
Сегодня, 23:04
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