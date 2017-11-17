Стадион "Барселоны" может быть закрыт из-за оскорбительных кричалок

Президент Футбольной федерации Испании Хавьер Тебас заявил,что стадион "Барселоны" "Камп Ноу" может быть закрыт для болельщиков.Причиной этому являются регулярные оскорбительные кричалки каталонских фанатов об Испании и других регионах страны."Кричалки о независимости не считаются оскорблением или подстрекательством к насилию. Но кричалки, в которых оскорбляется, например, Испания, Каталония или Андалусия испанская федерация может рассмотреть и наложить на клуб санкции. Если другие инстанции согласятся, тогда лига может распорядиться закрыть "Камп Ноу", — сказал Тебас.