Затраты на строительство нового стадиона "Челси" могут превысить 1 млрд фунтов

"Челси" может потратить на строительство нового стадиона более ?1 млрд.Изначально затраты на строительство арены должны были составить не более ?550 млн, однако стоимость может возрасти в несколько раз.Новый стадион "Челси" будет вмещать 60 тысяч зрителей. Срок строительства — около шести лет.На данный момент лондонский клуб проводит свои домашние матчи на стадионе "Стэмфорд Бридж", где выступает с 1905 года.