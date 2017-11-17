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Затраты на строительство нового стадиона "Челси" могут превысить 1 млрд фунтов

"Челси" может потратить на строительство нового стадиона более ?1 млрд.

Изначально затраты на строительство арены должны были составить не более ?550 млн, однако стоимость может возрасти в несколько раз.

Новый стадион "Челси" будет вмещать 60 тысяч зрителей. Срок строительства — около шести лет.

На данный момент лондонский клуб проводит свои домашние матчи на стадионе "Стэмфорд Бридж", где выступает с 1905 года.

"Газета.ру"
Теги: Челси
Вчера, 23:49
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