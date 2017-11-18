Неймар решил переехать из своего особняка из-за поведения фанатов

Нападающий "ПСЖ" Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине, сообщает Le Parisien.Бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около дома регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка.Неймар уже переехал в новый дом в том же районе. Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения - тысяча квадратных метров.