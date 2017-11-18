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Неймар решил переехать из своего особняка из-за поведения фанатов

Нападающий "ПСЖ" Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине, сообщает Le Parisien.

Бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около дома регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка.

Неймар уже переехал в новый дом в том же районе. Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения - тысяча квадратных метров.

Газета.Ru
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 13:21
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