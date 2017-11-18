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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эрик Ламела вышел на поле впервые с октября 2016 года
Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела впервые после восстановления от травмы вышел на поле. Аргентинец участвует в матче "молодежки" "шпор" против сверстников из "Челси".
Напомним, форвард получил повреждение 25 октября 2016 года в матче Кубка лиги против "Ливерпуля" (1:2).
Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В общей сложности он провел в составе лондонцев 119 матчей, забив 19 мячей. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.
Напомним, форвард получил повреждение 25 октября 2016 года в матче Кубка лиги против "Ливерпуля" (1:2).
Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В общей сложности он провел в составе лондонцев 119 матчей, забив 19 мячей. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.
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