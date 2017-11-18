Эрик Ламела вышел на поле впервые с октября 2016 года

Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела впервые после восстановления от травмы вышел на поле. Аргентинец участвует в матче "молодежки" "шпор" против сверстников из "Челси".Напомним, форвард получил повреждение 25 октября 2016 года в матче Кубка лиги против "Ливерпуля" (1:2).Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В общей сложности он провел в составе лондонцев 119 матчей, забив 19 мячей. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.