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Рамос получил перелом носовой перегородки

Защитник «Реала» Серхио Рамос во время дерби с «Атлетико» (0:0, второй тайм) в 12-м туре чемпионата Испании получил неприятную травму. В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить Рамоса в своей штрафной площади, нанёс тому сильный удар бутсой в нос.

Капитану «Реала» из-за кровотечения пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Marca сообщает, что Рамос сломал носовую перегородку.

Источник: www.championat.com
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 01:19
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