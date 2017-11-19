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Луис Суарес сравнялся с Клюйвертом по количеству голов в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес сравнялся по количеству забитых мячей в чемпионате Испании с бывшим игроком каталонского клуба Патриком Клюйвертом.

В матче 12-го тура Примеры с "Леганесом" уругвайский форвард оформил дубль и довел количество забитых мячей в составе сине-гранатовых до 90.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из столицы Каталонии.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 08:38
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