Луис Суарес сравнялся с Клюйвертом по количеству голов в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес сравнялся по количеству забитых мячей в чемпионате Испании с бывшим игроком каталонского клуба Патриком Клюйвертом.В матче 12-го тура Примеры с "Леганесом" уругвайский форвард оформил дубль и довел количество забитых мячей в составе сине-гранатовых до 90.Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из столицы Каталонии.