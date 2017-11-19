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"Барселона" установила клубный рекорд по количеству пропущенных мячей

"Барселона" установила клубный рекорд по количеству пропущенных мячей на старте чемпионата Испании.

В 12 встречах Примеры каталонский клуб пропустил лишь четыре мяча.

Рекорд чемпионата Испании принадлежит мадридскому "Атлетико", который пропустил всего три мяча в 12 матчах в 1995 году.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 09:09
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