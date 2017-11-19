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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анри с высокой долей вероятности возглавит сборную Уэльса
Бывший нападающий сборной Франции является главным претендентом на пост главного тренера сборной Уэльса, сообщает The Mirror.
На сегодняшний день Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Также в качестве кандидата рассматривается бывший капитан валлийской сборной Райн Гиггз.
На сегодняшний день Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Также в качестве кандидата рассматривается бывший капитан валлийской сборной Райн Гиггз.
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