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Анри с высокой долей вероятности возглавит сборную Уэльса

Бывший нападающий сборной Франции является главным претендентом на пост главного тренера сборной Уэльса, сообщает The Mirror.

На сегодняшний день Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Также в качестве кандидата рассматривается бывший капитан валлийской сборной Райн Гиггз.
Теги: Анри Сборная Уэльса
Сегодня, 17:29
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