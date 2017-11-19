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В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов

"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать Жозе Моуринью в "ПСЖ", сообщает Daily Mail.

Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.

В контракте Моуринью с "МЮ" есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.

Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.

Sports.ru
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:05
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Манчини выгонят в мае и маура питер выкупит


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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