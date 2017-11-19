В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов

"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать Жозе Моуринью в "ПСЖ", сообщает Daily Mail.Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.В контракте Моуринью с "МЮ" есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.