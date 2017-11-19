Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов
"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать Жозе Моуринью в "ПСЖ", сообщает Daily Mail.
Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.
В контракте Моуринью с "МЮ" есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.
Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.
Sports.ru
Соглашение 54-летнего португальца рассчитано до лета 2018 года.
В контракте Моуринью с "МЮ" есть рекордные для тренера отступные – 20 миллионов фунтов.
Клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на сезон или предложить Моуринью новый договор.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 миллионов фунтов.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.