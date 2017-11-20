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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мауро Икарди: с Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так
Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал победу над "Аталантой" (2:0) в матче чемпионата Италии.
"Это важная победа, это то, что мы обязаны были делать в этом матче. Я воспользовался двумя своими шансами и жалею, что не смог сделать это еще в первом тайме. Да, мое колено после игры за сборную еще болит, но, если я продолжу забивать важные мячи, я смогу все преодолеть.
Мы в лидерах чемпионата? Не забывайте, с Роберто Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так. Посмотрим в мае, останемся ли мы в лидерах. Наша задача – претендовать на Лигу чемпионов. После ее выполнения я смогу думать о чемпионате мира, - цитирует Икарди "СЭ" со ссылкой на Mediaset Premium.
"Это важная победа, это то, что мы обязаны были делать в этом матче. Я воспользовался двумя своими шансами и жалею, что не смог сделать это еще в первом тайме. Да, мое колено после игры за сборную еще болит, но, если я продолжу забивать важные мячи, я смогу все преодолеть.
Мы в лидерах чемпионата? Не забывайте, с Роберто Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так. Посмотрим в мае, останемся ли мы в лидерах. Наша задача – претендовать на Лигу чемпионов. После ее выполнения я смогу думать о чемпионате мира, - цитирует Икарди "СЭ" со ссылкой на Mediaset Premium.
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