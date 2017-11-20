Китайский владелец "Милана" подозревается в мошенничестве

Китайский бизнесмен Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве. На данный момент ведется расследование.Как сообщает New York Times, он является фактическим владельцем горнодобывающего бизнеса, который не оформлен на Ли документально. Представитель "Милана" сообщил, что бизнес их президента проверен юристами и укладывается в рамки закона.До покупки клуба о Йонхоне не было известно практически ничего. В начале 90-х годов Ли был фигурантом дела о мошенничестве в Китае, в 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта продажи акций на сумму 43 миллионов евро, в 2015 году Йонхон организовал финансовую компанию, которая мошенническим образом вывела из страны 85 миллиардов долларов.