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Китайский владелец "Милана" подозревается в мошенничестве

Китайский бизнесмен Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве. На данный момент ведется расследование.

Как сообщает New York Times, он является фактическим владельцем горнодобывающего бизнеса, который не оформлен на Ли документально. Представитель "Милана" сообщил, что бизнес их президента проверен юристами и укладывается в рамки закона.

До покупки клуба о Йонхоне не было известно практически ничего. В начале 90-х годов Ли был фигурантом дела о мошенничестве в Китае, в 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта продажи акций на сумму 43 миллионов евро, в 2015 году Йонхон организовал финансовую компанию, которая мошенническим образом вывела из страны 85 миллиардов долларов.

СЭ
Теги: Милан
Сегодня, 11:53
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Я знаю, он китайский ширпотреб закупил в межсезонье вместо звёзд.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: priba Москва (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это уровень! 85 млрд долларов вывел. Мастер
Регистрация: 23.08.2015
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