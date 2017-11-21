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Жалоба "Реала" по делу Черышева отклонена

Палата по административным спорам Национального суда Испании отклонила апелляцию "Реала" об исключении мадридского клуба из розыгрыша Кубка Испании сезона-2015/16.

В декабре 2015 года "Реал" играл в 1/16 Кубка Испании против "Кадиса". В составе "сливочных" на поле появился российский полузащитник Денис Черышев, который не имел права принимать участие в этом матче. Связано это с дисквалификацией Черышева, которую он получил в сезоне-2014/15 из-за перебора желтых карточек, когда выступал за "Вильярреал".

В результате мадридский клуб был дисквалифицирован. В "Реал", в свою очередь, сообщили, что ни Черышев, ни клуб не получали официального уведомления о том, что россиянин не имеет права играть в матче с "Кадисом".

Несмотря на это, Административный суд Мадрида отклонил апелляцию. После этого руководство "Реала" подала жалобу в Национальный суд Испании, но и там "сливочным" было отказано.

В настоящее время Черышев выступает за испанский "Вильярреал". 21 сентября он впервые с февраля 2017 года вышел на поле в стартовом составе.

"Газета.ру"
Теги: Черышев Реал
Сегодня, 01:27
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