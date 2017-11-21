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Эммануэль Адебайор: Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор рассказал о совместной работе с наставником Роберто Манчини, который ныне тренирует "Зенит".

"Он не не имел контроля в раздевалке. Он раздражал 25 футболистов. Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером. В каждую команду, куда он приходил, покупал по 40 игроков. Когда Моуринью вместо Манчини возглавил "Интер", в его распоряжении было 40 футболистов, что с ними делать?

Он купил Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро - пять нападающих мирового класса. Если бы он сказал, что я должен уйти, я бы сделал это, но я был нужен, однако на следующий день я оказывался вне заявки. Футболисты общались между собой, и никто не хотел играть за него", - приводит слова Адебайора Football Italia.
Теги: Манчини Манчестер Сити
Сегодня, 18:19
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№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Blessing
Цитата: Хитрый Лис
Очередной обиженный негр.

Он клубов сменил, не меньше Прудникова, нигде не задерживался, как теперь понятно, из-за тренеров.

для дураков есть история и статистика.так вот хотя бы для начала ее открой, прежде чем очередной тупой пост писать.я то знаю что ты пустослов, но хотя бы иногда головой думай сначала
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Очередной обиженный негр.

чем?лишним нигде не был
плюс Манчини и правда как тренер - ни о чем
с такими возможностями - ни одного адекватного титула


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Очередной обиженный негр.

Он клубов сменил, не меньше Прудникова, нигде не задерживался, как теперь понятно, из-за тренеров.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
У каждого физрука в России есть шанс, вон подаван контевский уже по версии болельщиков спартака стоит в одном ряду с Бесковым и романцевым.
Может и Манчини прорвёт...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Очередной обиженный негр.
Регистрация: 19.03.2010
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