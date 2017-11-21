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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эммануэль Адебайор: Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор рассказал о совместной работе с наставником Роберто Манчини, который ныне тренирует "Зенит".
"Он не не имел контроля в раздевалке. Он раздражал 25 футболистов. Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером. В каждую команду, куда он приходил, покупал по 40 игроков. Когда Моуринью вместо Манчини возглавил "Интер", в его распоряжении было 40 футболистов, что с ними делать?
Он купил Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро - пять нападающих мирового класса. Если бы он сказал, что я должен уйти, я бы сделал это, но я был нужен, однако на следующий день я оказывался вне заявки. Футболисты общались между собой, и никто не хотел играть за него", - приводит слова Адебайора Football Italia.
"Он не не имел контроля в раздевалке. Он раздражал 25 футболистов. Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером. В каждую команду, куда он приходил, покупал по 40 игроков. Когда Моуринью вместо Манчини возглавил "Интер", в его распоряжении было 40 футболистов, что с ними делать?
Он купил Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро - пять нападающих мирового класса. Если бы он сказал, что я должен уйти, я бы сделал это, но я был нужен, однако на следующий день я оказывался вне заявки. Футболисты общались между собой, и никто не хотел играть за него", - приводит слова Адебайора Football Italia.
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