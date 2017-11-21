Эммануэль Адебайор: Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор рассказал о совместной работе с наставником Роберто Манчини, который ныне тренирует "Зенит"."Он не не имел контроля в раздевалке. Он раздражал 25 футболистов. Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером. В каждую команду, куда он приходил, покупал по 40 игроков. Когда Моуринью вместо Манчини возглавил "Интер", в его распоряжении было 40 футболистов, что с ними делать?Он купил Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро - пять нападающих мирового класса. Если бы он сказал, что я должен уйти, я бы сделал это, но я был нужен, однако на следующий день я оказывался вне заявки. Футболисты общались между собой, и никто не хотел играть за него", - приводит слова Адебайора Football Italia.