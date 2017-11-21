Полузащитник сборной Латвии попал в больницу в критическом состоянии

Полузащитник сборной Латвии Эдгар Варданян попал в больницу в критическом состоянии, заявил Андрис Рихертс, главный тренер латвийского клуба Метта/ЛУ, за который ранее выступал игрок.Хавбек в текущем году дебютировал за национальную команду, всего провел за сборную четыре матча, однако последние игры пропустил. В завершившемся в ноябре чемпионате Латвии 24-летний футболист сыграл 17 матчей в составе юрмальского "Спартака", который стал чемпионом страны. Варданян перешел из Метта/ЛУ в "Спартак" в феврале."Сейчас Варданян лежит в больнице в очень критическом состоянии. Никто не знает, что делать. Были плохие анализы, воспаление, внутренняя инфекция, - рассказал Рихертс, которого цитирует rus.tvnet.lv. - Он уже один раз был в больнице, ситуацию решил, но теперь опять - новая волна".