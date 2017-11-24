Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость

Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на противоправные действия испанской полиции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:3).Фанат обвинил полицейских в том, что у него отобрали трость перед игрой, из-за чего он пропустил большую часть первого тайма.Болельщики английского клуба в социальных сетях записали обращения на действия со стороны севильских правоохранительных органов. "Ливерпуль" выступил с официальным заявлением, в котором пообещал расследовать эту ситуацию.