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Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость

Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на противоправные действия испанской полиции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:3).

Фанат обвинил полицейских в том, что у него отобрали трость перед игрой, из-за чего он пропустил большую часть первого тайма.

Болельщики английского клуба в социальных сетях записали обращения на действия со стороны севильских правоохранительных органов. "Ливерпуль" выступил с официальным заявлением, в котором пообещал расследовать эту ситуацию.

СЭ
Теги: Ливерпуль Севилья
Сегодня, 15:52
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Блин,и смех и грех: слепой пришёл смотреть футбол...не пойму прикола!? Можно просто радио включить и трость не нужна и тепло и слышно не хуже...
Регистрация: 14.02.2007
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