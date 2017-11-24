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Шандор Варга: Слуцкого не уволят из "Халла"

Известный агент Шандор Варга сообщил, что российский наставник Леонид Слуцкий, несмотря на неудачные результаты, не будет уволен из "Халл Сити".

"Несколько часов назад поговорил и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят. Что сказал владелец? "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
Теги: Варга Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:09
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