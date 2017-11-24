Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Шандор Варга: Слуцкого не уволят из "Халла"
Известный агент Шандор Варга сообщил, что российский наставник Леонид Слуцкий, несмотря на неудачные результаты, не будет уволен из "Халл Сити".
"Несколько часов назад поговорил и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят. Что сказал владелец? "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
"Несколько часов назад поговорил и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят. Что сказал владелец? "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.