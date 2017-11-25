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Умар Ньяссе: Куман пытался меня уничтожить

Сенегальский нападающий "Эвертона" Умар Ньяссе обвинил бывшего главного тренера команды Роналда Кумана в том, что тот "пытался его уничтожить".

"Когда Куман приехал, я был подходящей мишенью. Он пытался меня уничтожить, но я был достаточно силен, чтобы удержаться. Я усердно работал, чтобы попасть в АПЛ, и мне нужно было в ней остаться.

Чтобы вынудить меня сдаться и уйти, Куман делал много неприятных вещей. Он отобрал у меня шкафчик в раздевалке, игровой номер, запретил ходить в нашу столовую и перевел меня в молодежную команду, где у меня тоже не было шкафчика.

Это очень сложно. Нужно иметь большую силу духа, чтобы справиться с такой ситуацией, когда в клубе тебя не уважают. Говорить, что я оказался в рабстве, было бы не совсем правильно, но это очень сложно. Это все, что я могу сказать", - цитирует Ньяссе Sports.ru со ссылкой на BBC.
Теги: Куман Эвертон
Сегодня, 03:42
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