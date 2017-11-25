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Джек Уилшер: уверен, что Венгер будет честен со мной

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер заявил, что проведет встречу с главным тренером Арсеном Венгером, чтобы обсудить свое будущее в клубе.

"Уже говорил, что хочу остаться в "Арсенале" и играть здесь. Я провел в клубе 10 лет. Мне не нужно говорить, сколько "Арсенал" значит для меня, как хорошо ко мне здесь относились.

Но с другой стороны тренер должен быть честен со мной, уверен, так и будет. Мы обсудим с ним мой возможный трансфер в январе, когда придет время.

Остался месяц до открытия трансферного окна. Возможно, наша встреча состоится до этого момента. В январе у меня останется только 6 месяцев по контракту с "Арсеналом".

Мы отлично знаем друг друга, у нас хорошие отношения. У нас состоится честный разговор, я уверен в этом. Мы найдем выход из ситуации", - цитирует Уилшера Telegraph.

Sports.ru
Теги: Уилшер Венгер Арсенал
Сегодня, 05:08
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