Джек Уилшер: уверен, что Венгер будет честен со мной

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер заявил, что проведет встречу с главным тренером Арсеном Венгером, чтобы обсудить свое будущее в клубе."Уже говорил, что хочу остаться в "Арсенале" и играть здесь. Я провел в клубе 10 лет. Мне не нужно говорить, сколько "Арсенал" значит для меня, как хорошо ко мне здесь относились.Но с другой стороны тренер должен быть честен со мной, уверен, так и будет. Мы обсудим с ним мой возможный трансфер в январе, когда придет время.Остался месяц до открытия трансферного окна. Возможно, наша встреча состоится до этого момента. В январе у меня останется только 6 месяцев по контракту с "Арсеналом".Мы отлично знаем друг друга, у нас хорошие отношения. У нас состоится честный разговор, я уверен в этом. Мы найдем выход из ситуации", - цитирует Уилшера Telegraph.