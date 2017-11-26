Лионель Месси: мечтаю завершить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился впечатлениями от подписания нового контракта с клубом."Очень рад, что наконец-то продлил контракт с "Барсой". Мы давно должны были подписать это соглашение и, наконец, это свершилось. Я действительно очень рад, что продолжу играть в "Барселоне". Это мой дом, и я всегда говорил об этом.Моя мечта — завершить футбольную карьеру в "Барселоне". Я всегда хотел, чтобы моя карьера была связана только с этим клубом", — цитирует Месси Sport.es со ссылкой на Bar?a TV.