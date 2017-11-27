Эрнесто Вальверде: Месси забил чистейший гол

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии"."Хотели победить, взять три очка, но мы рады той игре, которую показали. Их гол психологически повлиял на команду, но мы проявили характер. Это был напряженный матч.Месси забил чистейший гол, мы упустили шанс. Было важно выдержать давление в этом матче", - цитирует специалиста AS.