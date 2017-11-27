Эрнесто Вальверде: Месси забил чистейший гол

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
06:14
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Вчера, 23:20
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Вчера, 22:08
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Вчера, 22:06
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
Вчера, 22:04
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
Вчера, 21:32
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
Вчера, 21:10
"Милан" не смог забить "Торино"
"Милан" не смог забить "Торино"
Вчера, 20:19
"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба (1)
"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба (1)
Вчера, 20:06
Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак" (58)
Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак" (58)
Вчера, 19:55
Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит" (4)
Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит" (4)
Вчера, 19:21
Вадим Скрипченко: во вором тайме были моменты, но исполнительное мастерство нас подводит
Вадим Скрипченко: во вором тайме были моменты, но исполнительное мастерство нас подводит
Вчера, 19:08
Леонид Кучук: ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше (1)
Леонид Кучук: ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше (1)
Вчера, 19:04
Дубль Депая помог "Лиону" разгромить "Ниццу"
Дубль Депая помог "Лиону" разгромить "Ниццу"
Вчера, 19:03
"Арсенал" вырвал победу в матче с "Бёрнли"
"Арсенал" вырвал победу в матче с "Бёрнли"
Вчера, 19:02
"Наполи" на выезде обыграл "Удинезе"
"Наполи" на выезде обыграл "Удинезе"
Вчера, 18:40
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
Эрнесто Вальверде: Месси забил чистейший гол
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".
"Хотели победить, взять три очка, но мы рады той игре, которую показали. Их гол психологически повлиял на команду, но мы проявили характер. Это был напряженный матч.
Месси забил чистейший гол, мы упустили шанс. Было важно выдержать давление в этом матче", - цитирует специалиста AS.
"Хотели победить, взять три очка, но мы рады той игре, которую показали. Их гол психологически повлиял на команду, но мы проявили характер. Это был напряженный матч.
Месси забил чистейший гол, мы упустили шанс. Было важно выдержать давление в этом матче", - цитирует специалиста AS.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.