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Будущее Андре Виллаш-Боаша в СИПГ решится на этой неделе

Будущее португальского тренера Андре Виллаш-Боаша относительно продолжения его карьеры в китайском СИПГ решится на этой неделе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Франс Пресс.

СИПГ в воскресенье обыграл "Шанхай Шэньхуа" в ответном матче финала Кубка Китая со счетом 3:2, но остался без титула по сумме двух встреч. Ранее команда Виллаш-Боаша стала второй в национальном чемпионате, отстав на шесть очков от "Гуанчжоу Эвергранд", и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола будущему победителю турнира – "Ураве Ред Даймондс" из Японии.

"Наша цель состояла в том, чтобы выиграть трофеи, но нам это не удалось. Поэтому я должен взять на себя ответственность за эту неудачу. При этом команда стала гораздо сильнее с точки зрения борьбы за титулы.

Но, конечно, мы хотели что-нибудь выиграть, и, надеюсь, в ближайшие годы команде это удастся", - заявил Виллаш-Боаш после матча.
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 12:51
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