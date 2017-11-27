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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Будущее Андре Виллаш-Боаша в СИПГ решится на этой неделе
Будущее португальского тренера Андре Виллаш-Боаша относительно продолжения его карьеры в китайском СИПГ решится на этой неделе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Франс Пресс.
СИПГ в воскресенье обыграл "Шанхай Шэньхуа" в ответном матче финала Кубка Китая со счетом 3:2, но остался без титула по сумме двух встреч. Ранее команда Виллаш-Боаша стала второй в национальном чемпионате, отстав на шесть очков от "Гуанчжоу Эвергранд", и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола будущему победителю турнира – "Ураве Ред Даймондс" из Японии.
"Наша цель состояла в том, чтобы выиграть трофеи, но нам это не удалось. Поэтому я должен взять на себя ответственность за эту неудачу. При этом команда стала гораздо сильнее с точки зрения борьбы за титулы.
Но, конечно, мы хотели что-нибудь выиграть, и, надеюсь, в ближайшие годы команде это удастся", - заявил Виллаш-Боаш после матча.
СИПГ в воскресенье обыграл "Шанхай Шэньхуа" в ответном матче финала Кубка Китая со счетом 3:2, но остался без титула по сумме двух встреч. Ранее команда Виллаш-Боаша стала второй в национальном чемпионате, отстав на шесть очков от "Гуанчжоу Эвергранд", и проиграла в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола будущему победителю турнира – "Ураве Ред Даймондс" из Японии.
"Наша цель состояла в том, чтобы выиграть трофеи, но нам это не удалось. Поэтому я должен взять на себя ответственность за эту неудачу. При этом команда стала гораздо сильнее с точки зрения борьбы за титулы.
Но, конечно, мы хотели что-нибудь выиграть, и, надеюсь, в ближайшие годы команде это удастся", - заявил Виллаш-Боаш после матча.
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