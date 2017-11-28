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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Кайрат" продлил трудовое соглашение с главным тренером Карлосом Феррером
"Кайрат" объявил о продлении контракта с главным тренером Карлосом Феррером.
Испанский специалист присоединился к клубу в июле текущего года. Вместе с алматинским "Кайратом", главный тренер провёл 14 матчей, завоевал Кубок Казахстана и серебряные медали чемпионата страны, одержал 13 побед и сыграл 1 раз вничью. После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в Премьер-лиге. Новый контракт подписан сроком на два года.
Испанский специалист присоединился к клубу в июле текущего года. Вместе с алматинским "Кайратом", главный тренер провёл 14 матчей, завоевал Кубок Казахстана и серебряные медали чемпионата страны, одержал 13 побед и сыграл 1 раз вничью. После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в Премьер-лиге. Новый контракт подписан сроком на два года.
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