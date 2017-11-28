Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Кайрат" продлил трудовое соглашение с главным тренером Карлосом Феррером

"Кайрат" объявил о продлении контракта с главным тренером Карлосом Феррером.

Испанский специалист присоединился к клубу в июле текущего года. Вместе с алматинским "Кайратом", главный тренер провёл 14 матчей, завоевал Кубок Казахстана и серебряные медали чемпионата страны, одержал 13 побед и сыграл 1 раз вничью. После назначения на пост главного тренера, основная команда клуба выдала серию из 8 побед подряд в Премьер-лиге. Новый контракт подписан сроком на два года.
Теги: Кайрат
Сегодня, 16:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.