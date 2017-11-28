Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Защитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Майкл Мэрроун будет вынужден пропустить два матча чемпионата страны за то, что толкнул 10-летнего мальчика, подающего мячи, в концовке финального матча Кубка Австралии с "Сиднеем".
За данный поступок комитет Футбольной федерации Австралии дисквалифицировал Мэрроуна на четыре матча, два из которых — условно, за неспортивное поведение.
"Газета.ру"
За данный поступок комитет Футбольной федерации Австралии дисквалифицировал Мэрроуна на четыре матча, два из которых — условно, за неспортивное поведение.
"Газета.ру"
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