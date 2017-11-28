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Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео)

Защитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Майкл Мэрроун будет вынужден пропустить два матча чемпионата страны за то, что толкнул 10-летнего мальчика, подающего мячи, в концовке финального матча Кубка Австралии с "Сиднеем".

За данный поступок комитет Футбольной федерации Австралии дисквалифицировал Мэрроуна на четыре матча, два из которых — условно, за неспортивное поведение.



"Газета.ру"
Вчера, 22:43
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№2 Написал: Карен Шолор (Вчера, 23:30) #
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Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 22:59) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
чето я не понял чего боллбой так валяется.
Да и на 10летнего он не смахивает.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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