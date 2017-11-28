Австралийский футболист толкнул подающего мячи мальчика и получил дисквалификацию (видео)

Защитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Майкл Мэрроун будет вынужден пропустить два матча чемпионата страны за то, что толкнул 10-летнего мальчика, подающего мячи, в концовке финального матча Кубка Австралии с "Сиднеем".За данный поступок комитет Футбольной федерации Австралии дисквалифицировал Мэрроуна на четыре матча, два из которых — условно, за неспортивное поведение.