Зинедин Зидан: "Фуэнлабрада" - хороший клуб, он не должен играть в Сегунде В

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором его подопечные сыграли с "Фуэнлабрадой" (2:2)."Я вовсе не раздражен. Мы понимали, что будет непросто. Соперник провёл очень хорошую игру, но я рад, что мы прошли дальше — это было основной целью. Люди могут говорить, что им вздумается, но они должны были видеть, что наша команда сражалась до конца. "Фуэнлабрада" — очень хорошая команда, она не должна играть в Сегунде В.Я рад за Бэйла, Наваса и Ковачича. Мы прошли в следующую стадию. Это то, что нам было нужно", — цитирует специалиста Marca.