Борах Майораль: Бэйл - важный игрок для "Реала" сегодня он это доказал

Нападающий "Реала" Борха Майораль прокомментировал второй матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором его команда сыграла вничью с "Фуэнлабрадой" (2:2). Автором обоих голов "сливочных" выступил Майораль, мадридцы завоевали право выступить в следующем туре первенства благодаря гостевой победе в первой встрече (2:0)."Этой мой первый дубль на "Сантьяго Бернабеу" — лучшем стадионе мира. Я очень рад этому событию и надеюсь, что впереди у меня еще много таких моментов. Жаль, что мы не добились победы, но главное — выход в следующий раунд. "Фуэнлабрада" провела хороший матч, действуя в своем темпе и используя свои козыри.Бэйл - важный игрок для нас, сегодня он это доказал. Передача, которую он мне отдал, была невероятной. Наши болельщики — лучшие в мире, они требуют, чтоб мы всегда играли хорошо. Когда они этого не видят, то имеют полное право выражать недовольство", — цитирует футболиста официальный сайт "Реала".