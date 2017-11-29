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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "ПСЖ" Томасу Менье
Защитник "ПСЖ" Томас Менье привлек внимание "Атлетико" из Мадрида.
В испанском клубе знают об интересе к защитнику Шиме Врсалько со стороны "Наполи" и хотят перестраховаться, подписав 26-летнего бельгийца.
Менье не получает постоянную игровую практику в Париже. Трансфер игрока сборной Бельгии оценивается в 9 миллионов евро.
Sportbox
В испанском клубе знают об интересе к защитнику Шиме Врсалько со стороны "Наполи" и хотят перестраховаться, подписав 26-летнего бельгийца.
Менье не получает постоянную игровую практику в Париже. Трансфер игрока сборной Бельгии оценивается в 9 миллионов евро.
Sportbox
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