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"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "ПСЖ" Томасу Менье

Защитник "ПСЖ" Томас Менье привлек внимание "Атлетико" из Мадрида.

В испанском клубе знают об интересе к защитнику Шиме Врсалько со стороны "Наполи" и хотят перестраховаться, подписав 26-летнего бельгийца.

Менье не получает постоянную игровую практику в Париже. Трансфер игрока сборной Бельгии оценивается в 9 миллионов евро.

Sportbox
Теги: Атлетико ПСЖ
Сегодня, 09:57
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