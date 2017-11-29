"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "ПСЖ" Томасу Менье

Защитник "ПСЖ" Томас Менье привлек внимание "Атлетико" из Мадрида.В испанском клубе знают об интересе к защитнику Шиме Врсалько со стороны "Наполи" и хотят перестраховаться, подписав 26-летнего бельгийца.Менье не получает постоянную игровую практику в Париже. Трансфер игрока сборной Бельгии оценивается в 9 миллионов евро.