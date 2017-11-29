Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алессандра Амбросио: готова поцеловать Роналду и выйти замуж за Неймара

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио ответила на вопрос о футболистах, сообщает Diario do grande ABC.

36-летней модели предложили выбрать, кого из троицы Неймар - Криштиану Роналду - Дэвид Бекхэм она бы убила, кого поцеловала, а с кем связала бы себя узами брака.

"С Неймаром мы хорошие друзья, и я его обожаю. Я вышла бы за него замуж. Поцеловала бы я Роналду. Получается, мне нужно убить Дэвида Бекхэма? Да, к сожалению, он женат", - пошутила Амбросио.

Газета.Ru
Теги: Неймар Роналду
Сегодня, 15:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (1)

smile
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.