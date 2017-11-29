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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алессандра Амбросио: готова поцеловать Роналду и выйти замуж за Неймара
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио ответила на вопрос о футболистах, сообщает Diario do grande ABC.
36-летней модели предложили выбрать, кого из троицы Неймар - Криштиану Роналду - Дэвид Бекхэм она бы убила, кого поцеловала, а с кем связала бы себя узами брака.
"С Неймаром мы хорошие друзья, и я его обожаю. Я вышла бы за него замуж. Поцеловала бы я Роналду. Получается, мне нужно убить Дэвида Бекхэма? Да, к сожалению, он женат", - пошутила Амбросио.
Газета.Ru
36-летней модели предложили выбрать, кого из троицы Неймар - Криштиану Роналду - Дэвид Бекхэм она бы убила, кого поцеловала, а с кем связала бы себя узами брака.
"С Неймаром мы хорошие друзья, и я его обожаю. Я вышла бы за него замуж. Поцеловала бы я Роналду. Получается, мне нужно убить Дэвида Бекхэма? Да, к сожалению, он женат", - пошутила Амбросио.
Газета.Ru
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