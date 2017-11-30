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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антонио Конте: "Челси" становится лучше, пробуем другую игровую модель
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Суонси" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии.
"Мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к своим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль. Если в матчах такого рода не удается забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.
Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнет атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса.
Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно.
Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что дает мне варианты для выбора", - передает слова тренера "СЭ".
"Мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к своим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль. Если в матчах такого рода не удается забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.
Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнет атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса.
Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно.
Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что дает мне варианты для выбора", - передает слова тренера "СЭ".
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