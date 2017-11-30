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Антонио Конте: "Челси" становится лучше, пробуем другую игровую модель

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Суонси" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

"Мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к своим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль. Если в матчах такого рода не удается забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.

Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнет атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса.
Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно.

Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что дает мне варианты для выбора", - передает слова тренера "СЭ".
Теги: Челси Конте
Сегодня, 09:52
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№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Академия
Вот это я понимаю. Не получается, ищет иные варианты для победы, а не тупо смотрит с оптимизмом вперед и выставляет тот же состав, и ту же схему как завороженный

это про кого сейчас ?( просто интересно)
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Академия (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Вот это я понимаю. Не получается, ищет иные варианты для победы, а не тупо смотрит с оптимизмом вперед и выставляет тот же состав, и ту же схему как завороженный
Регистрация: 20.06.2016
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