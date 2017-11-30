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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза
Экс-форвард "Спартака" Квинси Овусу-Абейе, который находится без клуба, признался, что жалеет о переходе в стан красно-белых в 2005 году из лондонского "Арсенала".
"В 2005 году играл на молодежном чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, где с Лионелем Месси признавался в числе лучших. Да, а теперь посмотри, где он и где я. Я очень много возомнил о себе.
Я все ещё мечтаю об этом моменте, о том турнире и по сей день. В тот момент я был в лучшей форме своей карьеры, я надеюсь, что в один прекрасный день я могу быть на этом уровне на постоянной основе.
Почему я не продолжал в том же духе? ??Это непросто, на этот вопрос непросто ответить… Я всё же верю, что однажды я вернусь на этот уровень. Венгер доверял мне, у нас была невероятная команда. В год, когда я ушёл, они играли в финале Лиги чемпионов.
Вариант со "Спартаком" был хорош для клуба в финансовом плане, и для меня это было что-то выдающееся. Я был амбициозен, и иногда вы думаете о деньгах немного больше, чем должны.
Легко говорить сейчас, но когда тебе 20, и ты видишь эту кучу денег, у тебя загораются глаза… Но нельзя вернуть время назад, очень жаль. Венгер был лучшим тренером, с которым я работал, он всегда говорил вам, что вы делаете неправильно, но конструктивно", - цитирует Овусу-Абейе "Чемпионат" со ссылкой на Ghanaweb.
"В 2005 году играл на молодежном чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, где с Лионелем Месси признавался в числе лучших. Да, а теперь посмотри, где он и где я. Я очень много возомнил о себе.
Я все ещё мечтаю об этом моменте, о том турнире и по сей день. В тот момент я был в лучшей форме своей карьеры, я надеюсь, что в один прекрасный день я могу быть на этом уровне на постоянной основе.
Почему я не продолжал в том же духе? ??Это непросто, на этот вопрос непросто ответить… Я всё же верю, что однажды я вернусь на этот уровень. Венгер доверял мне, у нас была невероятная команда. В год, когда я ушёл, они играли в финале Лиги чемпионов.
Вариант со "Спартаком" был хорош для клуба в финансовом плане, и для меня это было что-то выдающееся. Я был амбициозен, и иногда вы думаете о деньгах немного больше, чем должны.
Легко говорить сейчас, но когда тебе 20, и ты видишь эту кучу денег, у тебя загораются глаза… Но нельзя вернуть время назад, очень жаль. Венгер был лучшим тренером, с которым я работал, он всегда говорил вам, что вы делаете неправильно, но конструктивно", - цитирует Овусу-Абейе "Чемпионат" со ссылкой на Ghanaweb.
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