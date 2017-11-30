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Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза

Экс-форвард "Спартака" Квинси Овусу-Абейе, который находится без клуба, признался, что жалеет о переходе в стан красно-белых в 2005 году из лондонского "Арсенала".

"В 2005 году играл на молодежном чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, где с Лионелем Месси признавался в числе лучших. Да, а теперь посмотри, где он и где я. Я очень много возомнил о себе.

Я все ещё мечтаю об этом моменте, о том турнире и по сей день. В тот момент я был в лучшей форме своей карьеры, я надеюсь, что в один прекрасный день я могу быть на этом уровне на постоянной основе.

Почему я не продолжал в том же духе? ??Это непросто, на этот вопрос непросто ответить… Я всё же верю, что однажды я вернусь на этот уровень. Венгер доверял мне, у нас была невероятная команда. В год, когда я ушёл, они играли в финале Лиги чемпионов.

Вариант со "Спартаком" был хорош для клуба в финансовом плане, и для меня это было что-то выдающееся. Я был амбициозен, и иногда вы думаете о деньгах немного больше, чем должны.

Легко говорить сейчас, но когда тебе 20, и ты видишь эту кучу денег, у тебя загораются глаза… Но нельзя вернуть время назад, очень жаль. Венгер был лучшим тренером, с которым я работал, он всегда говорил вам, что вы делаете неправильно, но конструктивно", - цитирует Овусу-Абейе "Чемпионат" со ссылкой на Ghanaweb.
Теги: Спартак
Сегодня, 09:56
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№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
"кабаки да бабы доведут до цугундера" (с)
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
есть два Квинси..
одни всадник без головы из очень богатой семьи и футбол у него был просто хобби! хочу играю, хочу тренируюсь а хочу нет.
а второй Квинси с головой! работяга из обычной семьи и для которого футбол,- это работа приносящие удовольствие и радость!
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
восставший из ЗАДА )))
ты Овусу был говном, и вся твоя дальнейшая карьера тому доказательство! уж если Промес классный игрок он это в Спартаке и доказывает и деньги ему не мешают, а лишь помогают, стимулируют! и он в первой сборной Нидерландов играет! а ты ни в Арсенале, ни в Спартаке, ни в сборной Нидерландов и вообще ни где ни чего не смог! тебе пора самому себе признаться, что как футболист, ТЫ - ЛУЗЕР!!!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ой, не трынди. В деньгах при богатом папочке ты точно не нуждался .


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:19) #
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aulex,
Да почти с каждым такое может случиться! Парень талантливый ,но не смог устоять от соблазна. Можно понять его и пожелать удачи.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Интер»
гоняйся теперь за собственным хвостом))

играть надо было, а не по бабам бегать


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
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