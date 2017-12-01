Аргентинские фанаты избили арбитров во время матча

#FederalB No es la guerra. Es es vestuario luego de la agresion a la Terna Arbitral de Juventud Pergamino vs Independiente Chivilcoy pic.twitter.com/5wuJjWzCTd — Ascenso del Interior (@ascensointerior) November 30, 2017

Арбитры матча одной из низших лиг чемпионата Аргентины были избиты болельщиками местного клуба.Во время встречи между "Хувентуд де Пергамино" и "Индепендьенте Чивилькой" фанаты выбежали на поле и напали на судей.