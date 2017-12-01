Аргентинские фанаты избили арбитров во время матча

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Во время встречи между "Хувентуд де Пергамино" и "Индепендьенте Чивилькой" фанаты выбежали на поле и напали на судей.
#FederalB No es la guerra. Es es vestuario luego de la agresion a la Terna Arbitral de Juventud Pergamino vs Independiente Chivilcoy pic.twitter.com/5wuJjWzCTd— Ascenso del Interior (@ascensointerior) November 30, 2017
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