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Аргентинские фанаты избили арбитров во время матча

Арбитры матча одной из низших лиг чемпионата Аргентины были избиты болельщиками местного клуба.

Во время встречи между "Хувентуд де Пергамино" и "Индепендьенте Чивилькой" фанаты выбежали на поле и напали на судей.

Сегодня, 05:23
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