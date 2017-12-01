Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Торган Азар может вернуться в "Челси", сообщает Bild.В 13 матчах текущего чемпионата Германии 24-летний бельгиец забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.Азар уже был игроком "Челси" с 2012 по 2015 годы, но не провел за лондонский клуб ни одного матча.