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Торган Азар может вернуться в "Челси"

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Торган Азар может вернуться в "Челси", сообщает Bild.

В 13 матчах текущего чемпионата Германии 24-летний бельгиец забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Азар уже был игроком "Челси" с 2012 по 2015 годы, но не провел за лондонский клуб ни одного матча.
Теги: Торган Азар Боруссия М Челси Трансферы
Сегодня, 06:07
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