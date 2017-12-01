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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Слуцкий: я везде был успешен и думал, что готов ко всему
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей".
"После матча с "Бристоль Сити" было тяжело. Мы до 65-й минуты контролировали игру, но проиграли. Лучше бы мы уступили со счётом 0:5. Я видел игру "КПР" - "Брентфорд", где хозяева отыгрались, уступая 0:2 в компенсированное время. Тогда я понял, что в этой лиге возможно всё.
Я буду продолжать работать. В команду были приглашены определённые футболисты, и сейчас я чувствую личную ответственность. Всё возможно, тем более я знаю, что это не первая сложная ситуация в моей карьере.
В субботу нас ждёт новая игра. Надеюсь, мы изменим ситуацию в лучшую сторону. Если бы я не верил, то не сидел тут. Мы должны бороться за победу.
Чувствую, что в клубе меня поддерживают. У меня нет проблем с командой, потому что все пытаются мне помочь. В команде нет проблем с трудолюбием или желанием. Мы не роботы, и у нас молодая команда.
Я везде был успешен и думал, что готов ко всему. Возможно, это моя ошибка. Я не понял уровня Чемпионшипа, но верю, что мы можем изменить ситуацию", - цитирует Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
"После матча с "Бристоль Сити" было тяжело. Мы до 65-й минуты контролировали игру, но проиграли. Лучше бы мы уступили со счётом 0:5. Я видел игру "КПР" - "Брентфорд", где хозяева отыгрались, уступая 0:2 в компенсированное время. Тогда я понял, что в этой лиге возможно всё.
Я буду продолжать работать. В команду были приглашены определённые футболисты, и сейчас я чувствую личную ответственность. Всё возможно, тем более я знаю, что это не первая сложная ситуация в моей карьере.
В субботу нас ждёт новая игра. Надеюсь, мы изменим ситуацию в лучшую сторону. Если бы я не верил, то не сидел тут. Мы должны бороться за победу.
Чувствую, что в клубе меня поддерживают. У меня нет проблем с командой, потому что все пытаются мне помочь. В команде нет проблем с трудолюбием или желанием. Мы не роботы, и у нас молодая команда.
Я везде был успешен и думал, что готов ко всему. Возможно, это моя ошибка. Я не понял уровня Чемпионшипа, но верю, что мы можем изменить ситуацию", - цитирует Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
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