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Леонид Слуцкий: я везде был успешен и думал, что готов ко всему

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей".

"После матча с "Бристоль Сити" было тяжело. Мы до 65-й минуты контролировали игру, но проиграли. Лучше бы мы уступили со счётом 0:5. Я видел игру "КПР" - "Брентфорд", где хозяева отыгрались, уступая 0:2 в компенсированное время. Тогда я понял, что в этой лиге возможно всё.

Я буду продолжать работать. В команду были приглашены определённые футболисты, и сейчас я чувствую личную ответственность. Всё возможно, тем более я знаю, что это не первая сложная ситуация в моей карьере.

В субботу нас ждёт новая игра. Надеюсь, мы изменим ситуацию в лучшую сторону. Если бы я не верил, то не сидел тут. Мы должны бороться за победу.

Чувствую, что в клубе меня поддерживают. У меня нет проблем с командой, потому что все пытаются мне помочь. В команде нет проблем с трудолюбием или желанием. Мы не роботы, и у нас молодая команда.

Я везде был успешен и думал, что готов ко всему. Возможно, это моя ошибка. Я не понял уровня Чемпионшипа, но верю, что мы можем изменить ситуацию", - цитирует Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "тигров".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:14
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8
(3)
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пора с новым опытом возвращаться в ЦСКА.. и сидеть там не рыпаться всю карьеру как Акинфей


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Леонид, я желаю Вам успехов в Англии. Но интервью давать Вам стоит погодить -или до исправления ситуации или до.. ну,да увольнения.
Регистрация: 17.05.2017
№6 Написал: Lacan (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Тренер- дилетант!
Регистрация: 27.09.2011
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пора домой, какое нибудь Динамо поднять с колен


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№4 Написал: mustang (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
smiley
рыдаю


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (7)

Леонид, вы никогда не строили команду. Вы лишь меняли фамилии под выстроенную не вами тактику. Ну какой вы тренер, вы потребитель чужих идей. Нет чужих, свои полностью отсутствуют
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:21) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЧМО ты жирное, сборную угробившее, халдей гинеровский - ты ВЕЗДЕ был клоуном дешевым, и цска даже - ТЫ угробил, бульбаш пришел на руины, играть некем - из-за ТЕБЯ, всех молодых угробил!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:18) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Везде? Не звезди.....
Ах да. Без Гинера ты никто и зовут тебя пончик.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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