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Болельщиков "Бенфики" перед игрой с "Порту" забросали камнями

Перед встречей 13-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Бенфикой" (0:0) произошла стычка между фанатами, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на A Bola.

Болельщиков "Бенфики" забросали камнями. В результате происшествия два человека получили травмы. Кроме того, во время игры один из фанатов выбежал на поле.
Теги: Бенфика Порту
Сегодня, 10:58
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