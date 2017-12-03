Карлес Пуйоль: однажды Месси сможет выиграть чемпионат мира

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль назвал лидера атак каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом мира."Для меня лучший игрок мира - Лионель Месси. За последние 10 лет он впечатляет своей игрой и в каждом сезоне показывает великолепный уровень. Не знаю, сможет ли он выиграть, многие говорят, что он не лучший игрок в истории. Но, думаю, он однажды сможет добиться этого, - сказал Пуйоль в эфире передачи "Прожекторперисхилтон".