Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Карлес Пуйоль: однажды Месси сможет выиграть чемпионат мира

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль назвал лидера атак каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

"Для меня лучший игрок мира - Лионель Месси. За последние 10 лет он впечатляет своей игрой и в каждом сезоне показывает великолепный уровень. Не знаю, сможет ли он выиграть, многие говорят, что он не лучший игрок в истории. Но, думаю, он однажды сможет добиться этого, - сказал Пуйоль в эфире передачи "Прожекторперисхилтон".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Пуйоль Месси
Сегодня, 01:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.