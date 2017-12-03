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Леонид Слуцкий: надеюсь, теперь удача вернется к нам

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 20-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2) отметил, что команда заслужила такой результат.

"Очень важно, что мы заработали одно очко, потому что в раздевалке сейчас не лучшая атмосфера. У нас есть только один путь – мы обязаны контролировать игру все время. Когда перестаем это делать – проигрываем. Думаю, мы заслуживали ничью.

Я вижу проблему в нашей игре: мы теряем уверенность, когда нам приходится перестраиваться в обороне после забитых мячей. Серьезно, в каждом матче в таких случаях у нас возникают трудности, и встреча с "Шеффилд Уэнсдей" – не исключение. В первом тайме мы играли очень хорошо, а после перерыва опустились глубже, глубже, глубже – и ситуация изменилась.

?Обычно сценарий наших игр немного другой, но сейчас мы сравняли счет. Важно, что это сделал капитан Доусон. Надеюсь, теперь удача вернется к нам", - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 07:06
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