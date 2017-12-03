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Глава украинского клуба увел футболистов с поля из-за подозрений в сдаче матча

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин принял решение увести футболистов молодежной команды с поля из-за подозрений в сдаче матча клубу "Карпаты", передает официальный сайт команды.

"Наш аналитик, которого мы наняли еще два года назад для отслеживания движения ставок, позвонил мне при счете 0:2 в пользу "Карпат". Он сказал, что на текущий момент делается много ставок на то, что во втором тайме хозяева забьют еще минимум два гола, а может и больше.

При этом коэффициент на данное событие стал сильно падать. Я сразу набрал тренеров молодежной команды, узнал их мнение об игре, о том, что же происходит на футбольном поле.

Они ничего не понимали, по их словам, некоторые футболисты играли не на привычном для себя уровне. Опасения на тот счет, что кто-то из игроков не честно ведет борьбу, подтвердились.

Через десять минут я еще раз перезвонил тренерам, они сказали, что ничего не меняется, картина все та же. И при счете 0:4, проанализировав всю имеющуюся информацию, я решил увести команду с поля, чтобы люди, которые, возможно, использовали наших футболистов в корыстных целях, не могли добиться результата.

Это было моим личным решением. Об этом я сразу же уведомил Премьер-лигу и Федерацию футбола Украины", — говорится в заявлении Гельзина.

"Газета.ру"
Сегодня, 08:26
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