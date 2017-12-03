Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа повторил рекорд АПЛ по количеству отраженных ударов в одном матче.Во встрече 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" Де Хеа отразил 14 из 15 ударов по своим воротам.Ранее по 14 сейвов за матч совершали итальянец Вито Манноне и голландец Тим Крул.