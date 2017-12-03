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Давид Де Хеа повторил рекорд АПЛ

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа повторил рекорд АПЛ по количеству отраженных ударов в одном матче.

Во встрече 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" Де Хеа отразил 14 из 15 ударов по своим воротам.

Ранее по 14 сейвов за матч совершали итальянец Вито Манноне и голландец Тим Крул.

"Газета.ру"
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:42
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