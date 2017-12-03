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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (1)
09:06
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
01:00
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
00:40
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"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вчера, 23:32
Гильерме: уже очень хочется на поле
Гильерме: уже очень хочется на поле
Вчера, 23:25
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Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (4)
Вчера, 23:14
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Челси" готов потерять Куртуа бесплатно, но не продать его в "Реал"
"Челси" не намерен поддаваться на давление вратаря Тибо Куртуа и его агентов, утверждает The Sun.
Контракт 25-летнего бельгийца с "синими" рассчитан до 2019 года, а переговоры по новому соглашению идут тяжело. Английские СМИ сообщают, что ситуацией хочет воспользоваться "Реал", чтобы переманить игрока.
По данным источника, "Челси" точно не согласится продать мадридцам Куртуа следующим летом. Лондонцы готовы даже потерять бельгийца бесплатно в 2019 году, если все же не удастся договориться о новом контракте.
"Спорт-Экспресс"
Контракт 25-летнего бельгийца с "синими" рассчитан до 2019 года, а переговоры по новому соглашению идут тяжело. Английские СМИ сообщают, что ситуацией хочет воспользоваться "Реал", чтобы переманить игрока.
По данным источника, "Челси" точно не согласится продать мадридцам Куртуа следующим летом. Лондонцы готовы даже потерять бельгийца бесплатно в 2019 году, если все же не удастся договориться о новом контракте.
"Спорт-Экспресс"
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