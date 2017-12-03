"Челси" готов потерять Куртуа бесплатно, но не продать его в "Реал"

"Челси" не намерен поддаваться на давление вратаря Тибо Куртуа и его агентов, утверждает The Sun.Контракт 25-летнего бельгийца с "синими" рассчитан до 2019 года, а переговоры по новому соглашению идут тяжело. Английские СМИ сообщают, что ситуацией хочет воспользоваться "Реал", чтобы переманить игрока.По данным источника, "Челси" точно не согласится продать мадридцам Куртуа следующим летом. Лондонцы готовы даже потерять бельгийца бесплатно в 2019 году, если все же не удастся договориться о новом контракте.