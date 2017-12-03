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Златан Ибрагимович: переживал за "Интер", потому что мне нравились их черно-синие цвета

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что в детстве переживал за итальянский "Интер" из-за их черно-синих цветов. Слова футболиста передает Sky Sports Italia.

"Дома я всегда смотрел одну программу, в которой показывали голы и обзоры матчей чемпионата Италии. Я переживал за "Интер", потому что мне нравились их черно-синие цвета. Но при этом я внимательно следил и за игрой "Ювентуса" с "Миланом", — сказал Ибрагимович.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Интер
Сегодня, 13:26
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Алания»
Успокоился я, раз он отличал бордовые полоски Милана,- значит не дальтоник Ибрагимович... laughing
Регистрация: 3.05.2015
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