Златан Ибрагимович: переживал за "Интер", потому что мне нравились их черно-синие цвета

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что в детстве переживал за итальянский "Интер" из-за их черно-синих цветов. Слова футболиста передает Sky Sports Italia."Дома я всегда смотрел одну программу, в которой показывали голы и обзоры матчей чемпионата Италии. Я переживал за "Интер", потому что мне нравились их черно-синие цвета. Но при этом я внимательно следил и за игрой "Ювентуса" с "Миланом", — сказал Ибрагимович.