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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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00:40
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Зинедин Зидан: Рамос недоволен своим удалением в матче с "Атлетиком"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги встречи 14 тура чемпионата Испании против "Атлетика", отметив, что защитник Серхио Рамос недоволен своим удалением. Слова специалиста приводит Marca.
"Я разочарован, так как мы заслуживали большего, чем очко. Сыграли очень хорошо, но не забили. Мяч не хотел идти в ворота. Будем продолжать работать, голы придут.
Серхио Рамос недоволен своим удалением. Он считает, что его не было. Однако мы не можем ничего поделать с решением судьи", — сказал Зидан.
Матч "Атлетик" — "Реал" завершился нулевой ничьей.
"Газета.ру"
"Я разочарован, так как мы заслуживали большего, чем очко. Сыграли очень хорошо, но не забили. Мяч не хотел идти в ворота. Будем продолжать работать, голы придут.
Серхио Рамос недоволен своим удалением. Он считает, что его не было. Однако мы не можем ничего поделать с решением судьи", — сказал Зидан.
Матч "Атлетик" — "Реал" завершился нулевой ничьей.
"Газета.ру"
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