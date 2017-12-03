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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничейный исход матча против «Беневенто» (2:2), в котором его команда пропустила гол в добавленное время и упустила победу.
«Что я могу сказать, это очень больно. Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно.
В последние 15 минут матча нам было тяжело, и в итоге мы пропустили какой-то чумовой гол. Я никогда не ожидал, что мы пропустим гол на последних секундах после удара вратаря соперника.
Могло показаться, что наша команда играла безвольно и не была заинтересована в результате, но в раздевалке я увидел действительно угнетенную команду. Мы «Милан» и должны играть лучше, нынешняя ситуация неприемлема.
Это был мой первый матч во главе «Милана» – команды, за которую я очень долго играл. Я полагал, что мы все же победим сегодня, но вместо этого мы допустили детскую ошибку, подарив сопернику тот штрафной.
Это действительно больно, теперь нам приходится зализывать рану», – цитирует Гаттузо Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
«Что я могу сказать, это очень больно. Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно.
В последние 15 минут матча нам было тяжело, и в итоге мы пропустили какой-то чумовой гол. Я никогда не ожидал, что мы пропустим гол на последних секундах после удара вратаря соперника.
Могло показаться, что наша команда играла безвольно и не была заинтересована в результате, но в раздевалке я увидел действительно угнетенную команду. Мы «Милан» и должны играть лучше, нынешняя ситуация неприемлема.
Это был мой первый матч во главе «Милана» – команды, за которую я очень долго играл. Я полагал, что мы все же победим сегодня, но вместо этого мы допустили детскую ошибку, подарив сопернику тот штрафной.
Это действительно больно, теперь нам приходится зализывать рану», – цитирует Гаттузо Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
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